Украинские военные вернулись к тактике минометных обстрелов

Пандемия коронавируса сорвала масштабное наступление ВСУ в Донбассе. Об этом Федеральному агентству новостей заявил источник в Народной милиции ДНР. По его словам, украинские военные лишь обстреливают территорию самопровозглашенной республики, из-за чего страдают мирные граждане и инфраструктура.

Однако масштабное наступление вряд ли возможно, так как киевские власти не могут решить проблемы, связанные с распространяющимся коронавирусом. По данным источника, на польско-украинской границе очередь из украинцев, возвращающихся с заработков, растянулась на 60 километров.

В то же самое время, утром в четверг, 19 марта, украинские военные открыли огонь по пригороду Донецка и повредили газопровод в поселке Спартак. Всего была выпущена 21 мина калибра 120 миллиметров.

В свою очередь, в пресс-центре ООС сообщили на своей странице в "Фейсбук", что бойцы ДНР 15 раз за сутки нарушили "тишину" и обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов и стрелкового оружия. Трое военнослужащих были ранены.