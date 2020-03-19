Импорт электричества для внутренних продавцом является психологическим оружием

Закупка российской электроэнергии несет для Украины ряд положительных моментов, например, не позволяет устанавливать спекулятивные цены. Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"Такой импорт ранее выполнял функцию ружья, которое висит на стене, то есть имел психологический эффект: делал невозможными ценовые сговоры и неконтролируемый рост цен", – цитируют его "Украинские новости".

Также депутат сообщил, что рост цен на "лампочку Ильича" приведет к тому, что украинские шахты станут еще более убыточными, поскольку электроэнергия составляет до 40% себестоимости угля.

По словам пана Геруса, на местную энергосистему больше влияние оказывает физически не импорт электричества, а "зеленая" энергия, которая скоро сначала будет "выжимать с работы угольные ТЭС, а потом и блоки АЭС".

Напомним, в сентябре 2019 г. Украина с подачи пана Геруса возобновила закупки российской электроэнергии, остановленные в 2015-ом. Это вызвало недовольство украинских энергетиков и угольных профсоюзов.

Буквально накануне стало известно, что Киев с 1 апреля вводит спецпошлину в 65% на импорт из России электроэнергии и угля, кроме ценных пород твердого черного золота.