Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Киев обнаружил плюсы от покупки "лампочки Ильича" у России

Киев обнаружил плюсы от покупки "лампочки Ильича" у России
Фото: pixabay.com
Импорт электричества для внутренних продавцом является психологическим оружием

Закупка российской электроэнергии несет для Украины ряд положительных моментов, например, не позволяет устанавливать спекулятивные цены. Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"Такой импорт ранее выполнял функцию ружья, которое висит на стене, то есть имел психологический эффект: делал невозможными ценовые сговоры и неконтролируемый рост цен", – цитируют его "Украинские новости".

Также депутат сообщил, что рост цен на "лампочку Ильича" приведет к тому, что украинские шахты станут еще более убыточными, поскольку электроэнергия составляет до 40% себестоимости угля.

По словам пана Геруса, на местную энергосистему больше влияние оказывает физически не импорт электричества, а "зеленая" энергия, которая скоро сначала будет "выжимать с работы угольные ТЭС, а потом и блоки АЭС".

Напомним, в сентябре 2019 г. Украина с подачи пана Геруса возобновила закупки российской электроэнергии, остановленные в 2015-ом. Это вызвало недовольство украинских энергетиков и угольных профсоюзов.

Буквально накануне стало известно, что Киев с 1 апреля вводит спецпошлину в 65% на импорт из России электроэнергии и угля, кроме ценных пород твердого черного золота.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ArgenTall
Ответить
НАм то какая разница, платят то хохлы :) мы как продавец себе в убыток не продаем больше, так что хот 250% спецпошлины. внутри то 404 новых генераций нет а старые рушатся :) под ето дело даже белорусы готовы у себя построить станцию чтоб хохлам задорого отгружать электричесвто.
1
новости партнеров
Загрузка...

Путин едет на полуостров из-за Крымского моста

Глава государства отметит наградами строителей

Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России

Удары сыплются на отечественную валюту со всех сторон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей