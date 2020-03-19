Киев обнаружил плюсы от покупки "лампочки Ильича" у России
Закупка российской электроэнергии несет для Украины ряд положительных моментов, например, не позволяет устанавливать спекулятивные цены. Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.
"Такой импорт ранее выполнял функцию ружья, которое висит на стене, то есть имел психологический эффект: делал невозможными ценовые сговоры и неконтролируемый рост цен", – цитируют его "Украинские новости".
Также депутат сообщил, что рост цен на "лампочку Ильича" приведет к тому, что украинские шахты станут еще более убыточными, поскольку электроэнергия составляет до 40% себестоимости угля.
По словам пана Геруса, на местную энергосистему больше влияние оказывает физически не импорт электричества, а "зеленая" энергия, которая скоро сначала будет "выжимать с работы угольные ТЭС, а потом и блоки АЭС".
Напомним, в сентябре 2019 г. Украина с подачи пана Геруса возобновила закупки российской электроэнергии, остановленные в 2015-ом. Это вызвало недовольство украинских энергетиков и угольных профсоюзов.
Буквально накануне стало известно, что Киев с 1 апреля вводит спецпошлину в 65% на импорт из России электроэнергии и угля, кроме ценных пород твердого черного золота.
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