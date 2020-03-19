Киев улучшил советское вооружение, но ему не хватает денег запустить технику в серию

Украинская армия на сегодняшний день представляет собой не ту, основанную на руинах Советского Союза, коррумпированную организацию. При поддержке Вашингтона Киев, сумевший наладить выпуск модернизированной техники и вооружений, способен доставить немало хлопот Москве.

Примерно к таким выводам пришли авторы журнала The National Interest, проанализировав украинскую армию образца 2014 года и 2020-го. К началу войны в Донбассе Украина в 1990-х и 2000-х годах продала или уничтожила большую часть советского наследия – самолеты, ракеты, предпочитая не тратиться на содержание дорогостоящей техники.

Однако после событий 2014 года Киеву удалось мобилизовать бывшие советские, а ныне украинские предприятия. Танк Т-84 "Оплот", БТР-4 "Буцефал", БМП-1УМД, РСЗО "Ольха", крылатая ракета "Нептун", модернизированный МиГ-29. Всю эту технику безжалостно разносили в российских СМИ, однако нужно признать, что это шаг вперед, по сравнению с советской техникой. Пока Украине лишь не удается наладить по-настоящему массовый выпуск новой техники.

Однако, по мнению NI, при помощи военных советников США и стран НАТО, в украинской армии удалось поднять уровень подготовки, а также боевой дух. Кроме того, в войсках стало меньше коррупции.

Вашингтон не поставляет Киеву "Абрамсы" и "Бредли", однако РЛС контрбатарейной борьбы, приборы ночного видения и другие оборонительные средства сильно помогли украинским военным в Донбассе. Если США продолжат поставку вооружений Украине, ВСУ будут только прогрессировать.

Как считают западные эксперты, США попали в щекотливую ситуацию: с одной стороны, им хочется поставить Киеву серьезную технику, но с другой, в Пентагоне понимают, что Россия вряд ли пойдет на массированную атаку и применение той же авиации и предпочтет оставить ситуацию такой, какая она есть. А в этом случае поставка американцами Киеву тяжелого вооружения резко изменит баланс сил на юго-востоке и может спровоцировать Россию на резкие шаги.