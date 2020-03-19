Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

В США назвали условия успешной для Украины войны с Россией

В США назвали условия успешной для Украины войны с Россией
Фото: commons.wikimedia.org/7th Army Training Command
Киев улучшил советское вооружение, но ему не хватает денег запустить технику в серию

Украинская армия на сегодняшний день представляет собой не ту, основанную на руинах Советского Союза, коррумпированную организацию. При поддержке Вашингтона Киев, сумевший наладить выпуск модернизированной техники и вооружений, способен доставить немало хлопот Москве.

Примерно к таким выводам пришли авторы журнала The National Interest, проанализировав украинскую армию образца 2014 года и 2020-го. К началу войны в Донбассе Украина в 1990-х и 2000-х годах продала или уничтожила большую часть советского наследия – самолеты, ракеты, предпочитая не тратиться на содержание дорогостоящей техники.

Однако после событий 2014 года Киеву удалось мобилизовать бывшие советские, а ныне украинские предприятия. Танк Т-84 "Оплот", БТР-4 "Буцефал", БМП-1УМД, РСЗО "Ольха", крылатая ракета "Нептун", модернизированный МиГ-29. Всю эту технику безжалостно разносили в российских СМИ, однако нужно признать, что это шаг вперед, по сравнению с советской техникой. Пока Украине лишь не удается наладить по-настоящему массовый выпуск новой техники.

Однако, по мнению NI, при помощи военных советников США и стран НАТО, в украинской армии удалось поднять уровень подготовки, а также боевой дух. Кроме того, в войсках стало меньше коррупции.

Вашингтон не поставляет Киеву "Абрамсы" и "Бредли", однако РЛС контрбатарейной борьбы, приборы ночного видения и другие оборонительные средства сильно помогли украинским военным в Донбассе. Если США продолжат поставку вооружений Украине, ВСУ будут только прогрессировать.

Как считают западные эксперты, США попали в щекотливую ситуацию: с одной стороны, им хочется поставить Киеву серьезную технику, но с другой, в Пентагоне понимают, что Россия вряд ли пойдет на массированную атаку и применение той же авиации и предпочтет оставить ситуацию такой, какая она есть. А в этом случае поставка американцами Киеву тяжелого вооружения резко изменит баланс сил на юго-востоке и может спровоцировать Россию на резкие шаги.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Нефтяная война для России будет страшнее коронавируса

От развала сделки ОПЕК+ выигрывают США

Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России

Удары сыплются на отечественную валюту со всех сторон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей