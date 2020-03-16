Украинцы потешаются над пандемией вируса нового типа
На Украине устроили цирк на фоне объявленной 11 марта ВОЗ пандемии коронавируса. Причем шуточки отпускает киевская верхушка.
Мэр столицы Незалежной Виталий Кличко примерил футболку изображением себя любимого, которое сопровождает надпись на латинице: "Квентин Карантино". По словам градоначальника, такой подарок он получил "творческих людей"
"Уже сориентировались", – подчеркнул Кличко. Фото доступно в его сторис в соцсети "Фейсбук".
Поведение высокопоставленного чиновника вызывает удивление, учитывая, что еще на прошлой неделе на Украине от коронавируса скончалась женщина. На сегодня известно о пяти заболевших. При этом экс-премьер страны, депутат Юлия Тимошенко настаивает, что реальная статистика скрывается, передает REGNUM.
Тем временем ситуация с вирусом COVID-19 в соседнем государстве обостряется. Уже объявлен тотальный карантин в Киеве. С понедельника, 16 марта, закрылись торговые центры, спортклубы и рестораны.
На следующий день по распоряжению президента Владимира Зеленского закроют столичное метро. Кроме того, украинский лидер в видео на своей странице в "Фейсбук" заговорил о запрете междугороднего сообщения.
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