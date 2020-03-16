В федеративной республике запрещены все массовые мероприятия

Швейцария ввела режим чрезвычайной ситуации на фоне пандемии вируса COVID-19 до 19 апреля. Об этом сообщает издание The Local Switzerland.

"Необходим твердый ответ по всей стране. И он нужен сейчас", – заявила президент Швейцарии Симонетты Соммаруги на пресс-конференции.

Отныне в стране запрещены все публичные мероприятия. Отмечается, что ранее такие меры кже были приняты некоторыми кантонами.

Также сообщается, что в понедельник швейцарский регион Женева объявил "состояние ЧС" из-за глобальной пандемии коронавируса, закрыв бары и рестораны и ограничив количество встреч всего пятью людьми как в помещении, так и на открытом воздухе.

Напомним, в Женеве находятся многие международные учреждения, включая штаб-квартиру ООН в Европе и Всемирную организацию здравоохранения.

