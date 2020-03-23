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Украине предсказали распад из-за коронавируса

Украине предсказали распад из-за коронавируса
Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Незалежная не сможет справиться с последствиями кризиса, который наступает из-за пандемии, считает известный украинский эксперт

Политолог и журналист Дмитрий Гордон предсказал Незалежной распад. Причиной станет распространение опасного вируса COVID-19 и связанный с этим кризис. Об этом он рассказал в эфире одного украинского канала. 

По его словам, страна "еще не состоялась как государство" и "делает все для того, чтобы вообще не состояться". Гордон уверен, что на Украине давно происходит разрушение госинститутов, и местные чиновники этому процессу активно способствуют. Масла в огонь подливает начавшийся экономический кризис из-за распространения COVID-19.

Гордон стал не первым экспертом, кто предрек кризис в Незалежной. Ранее с подобным заявлением выступил премьер страны Денис Шмыгаль. А депутат от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Александр Дубинский уверен, что в будущем государтсво ждет дефолт, ведь Киеву нечем платить долги, которые накопились на внутренних и внешних рынках. 


Полина ЛЕДОВСКИХ

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А коронавирус тут причем? Укроиня распадается из-за укроинства головного мозга
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