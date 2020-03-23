На Украине раскрыли правду про новейшие корабли "Кентавр"
"Братской могилой" для морпехов назвал руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут новые десантно-штурмовые катера проекта "Кентавр" ВМС страны.
Ожидалось, что "Кентавры" заменят старые артиллерийские катера. На их создание Киев не жалел ни денег, ни сил. Однако "конструкция получилась просто ужасная", откровенно написал Чмут в "Фейсбук". На катере полно узких мест, где легко зацепиться личным оружием или одеждой, поэтому быстро десантироваться не удастся. Место для раненых не предусмотрено. Более того, "Кентавр" оказался не таким быстроходным, как планировалось:
"Абсурдно выглядит применение сплошного противопульного бронирования – от малокалиберных снарядов и ракет оно не спасает, но ограничивает скорость и маневренность", - указал эксперт.
При этом точность попадания при стрельбе обеспечивается только в неподвижном состоянии – это тоже абсурд, поскольку, остановившись, корабль тут же становится отличной мишенью для противника.
На днях Минобороны Украины представило видеоролик про катера "Кентавр", в котором расхваливались их характеристики. Ранее во время испытаний эксперты заметили, что эти корабли заваливаются на бок на воде.
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