Пересматривать военный бюджет ради помощи бедным гражданам Киев не намерен

Многие украинцы останутся без средств к существованию уже через месяц. Это признал министр внутренних дел Незалежной Арсен Аваков. Проблема бедности стала особенно актуальной в стране из-за коронавируса.

Глава МВД напомнил, что большинство граждан на Украине живут "от зарплаты до зарплаты". Сейчас, когда из-за введенного карантина многие мелкие предприятия закрываются, населению грозит реальный голод.

"Пройдет месяц, и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью, купить еду и лекарства", – написал Аваков в "Фейсбук".

По его мнению, исправить ситуацию так, как было возможно "при коммунизме", современная Украина не способна: она "слишком бедна". Но принять хоть какие-то меры власти должны. Например, запретить увольнять сотрудников, ввести льготы по оплате коммунальных услуг, установить пособие по вынужденной безработице в размере 2,5 – 3 тыс. грн в месяц.

Чтобы эти выплаты стали реальны, Рада должна срочно пересмотреть бюджет: увеличив его дефицит и отказавшись от реализации менее важных программ. Военные расходы при этом не должны пострадать, подчеркнул Аваков, а вот с выплатой внешнего долга, по его мнению, можно и подождать.

По последним данным, на Украине чуть более 70 пациентов с коронавирусом. Чтобы предотвратить распространение эпидемии, Киев ввел в ряде областей страны режим чрезвычайной ситуации. За нарушение карантина граждане понесут уголовную ответственность. По мнению экспертов, стране грозит распад из-за эпидемии.