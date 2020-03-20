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Лолита спряталась от вируса в большом пластиковом шлеме

Лолита спряталась от вируса в большом пластиковом шлеме
Лолита Милявская. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
продолжениеХуже COVID-19: переносчиками опасного заболевания являются почти все жители планеты
Артистка в необычной маске обратилась к слушателям

Лолита Милявская записала видео для своих поклонников. Чтобы привлечь внимание, певица надела на себя большой пластиковый шлем, видимо, предназначенный для защиты от коронавиуса. Спрятавшись в него, звезда сказала слушателям, что ее концерты, запланированные на ближайшее время, пока переносятся на май.

Надо отметить, что долго находиться в странном головном уборе звезда не смогла и сняла его, сказав, что дышать было тяжело.

"В этом нелепом виде, чтобы привлечь внимание, я решила сообщить, что и у меня тоже перенос дальневосточного тура на май", – сказала Лолита в социальных сетях (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены).

Многих новые даты выступлений смутили. Поклонники считают, что к этому времени вылечить всех зараженных не удастся, поэтому все сноваотменится или сдвинется.

Также комментаторы позавидовали тому, что у Милявской есть маска. Они пожаловались, что купить средство для защиты им не удалось.

"У вас хоть маска есть, а мы не можем приобрести маски, их нет.", "Береги себя, а мы Все выживем и снова будем с радостью слушать", "С такой маской ничего не страшно", "А разве к маю все закончится?" - высказались под снимком знаменитости.

Ранее выступления пришлось перенести Филиппу Киркорову и Ольге Бузовой. А вот Вера Брежнева успела дать все концерты в США, пока количество зараженных не было настолько велико.

Дарья ПЕТРОВА

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