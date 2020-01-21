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"Рискну попробовать": раздетая Лолита получила удовольствие в ванне

"Рискну попробовать": раздетая Лолита получила удовольствие в ванне
Лолита Милявская. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Певица потерла голые бедра на глазах у подписчиков

Лолита Милявская взяла с собой в ванную камеру. Артистка решила заснять на видео, как она намыливает свои голые ноги. Мылом, как призналась сама звезда, она не пользовалась уже давно, а теперь захотела рискнуть и получить удовольствие.

Эффектом от мытья Милявская осталась довольна и призвала всех "пробовать что-нибудь новенькое".

"Я очень давно не пользовалась мылом. Хочу попробовать. <…> Рискну на коже попробовать. Думаю, получу удовольствие", – говорит Лолита на камеру.

Видео певица засняла в Израиле, где, по слухам, сейчас отдыхает с новым возлюбленным. Репортеры заметили артистку в аэропорту вместе с мужчиной.

"Серьзный, респектабельный мужик, лет 45", – так описывали спутника Лолиты.

Похоже, личная жизнь Милявской налаживается, несмотря на сложный бракоразводный процесс. Звезда вместе с адвокатом пытается доказать, что ее муж женился на ней, чтобы получить израильский паспорт . Если этот факт будет доказан, то брак признают фиктивным.

Дарья ПЕТРОВА

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