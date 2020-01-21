Знаменитость пожаловалась на страшные боли после падения

Елене Воробей понадобилась помощь врачей. Неделю назад юмористка сломала руку – звезда упала во время танца. Как оказался, гипсом звезде отделаться не удастся, ей нужна срочная операция, в ходе которой ей в руку установят пластину.

Как написала в своем Инстаграм сама Воробей, ее кость "разбилась вдребезги". Справиться с жуткими болями телезвезде помогли только уколы и таблетки.

"Перелом оказался таким сложным и коварным, что врачи ДВА часа собирали лучевую!!! Кость разбилась вдребезги, пазл...Но все собрали, закрепили, когда наркоз отошел, я ощутила сильнейшую боль! Словно руку мою битой отметелили в фарш, а потом опустили в кипяток. Обезболивающие уколы погасили этот ужас, а снотворное помогло уснуть", – рассказала Елена Воробей в Инстаграм.

За жизнью звезды "Аншлага" в социальных сетях следят почти 250 тыс. человек. Многие из них желают юмористке скорейшего выздоровления и отметили, что даже в такой ситуации Елена Воробей не теряет чувство юмора.

"Ну наша Елена и в такой обстановке без юмора не обходится", "Вы точно юмористка от Бога! Не теряете бодрость духа и юмор даже в такие непростые моменты!", "Елена такая позитивная даже перед операцией", – написали в Инстаграм артистки.

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