После торжества балерина пожаловалась на проблемы с глазами

Анастасия Волочкова отпраздновала свое 44-летие. Балерина организовала в одном из ресторанов Москвы вечеринку, на которую съехались несколько ее гостей и множество журналистов. Последние и засняли на видео, как танцовщица пьет алкоголь из стакана.

Торжество не прошло для артистки бесследно. Своим подписчикам в соцсети она сообщила о проблемах с глазами - звезда рассказала, что едва не лишилась зрения.

"Я вчера в день рождения чуть не ослепла от вспышек камер" – пожаловалась балерина в Инстаграм.

Подписчики Волочковой жалеть ее не стали. Наоборот, в Интернете день рождения танцовщицы разнесли в пух и прах. Комментаторы назвали торжество "позором", упрекнули балерину в злоупотреблении алкоголем и указали на недостатки внешности, по их мнению, волосы Анастасии выглядят сожженными.

"Дурдом какой-то, а где же "любимый"?", "Господи... шампанское из стаканов, стакан двумя руками держит. Дочери за что такой позор?", "А Настюха-то уже "хороша", больше не наливать, пускай фруктики жует. Кому я говорю", "Зачем Насте так волосы сожгли", "на голове у Вяликой лучше не станет. Как была желтая паленая лепеха, так и осталась", "Что выкладывать пьянку...лучше бы с семьей отметила...недалекая", "А что с голосом у нее? Она болеет или это уже от алкоголизма?" – прокомментировали в Инстаграм.

Подписчики Волочковой также интересуются, куда же она спрятала своего любимого. По словам Волочковой, избранник, за которого она собралась замуж, остался ждать ее дома.