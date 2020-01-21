Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"От алкоголизма": выпившая Волочкова едва не ослепла на вечеринке

"От алкоголизма": выпившая Волочкова едва не ослепла на вечеринке
Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
После торжества балерина пожаловалась на проблемы с глазами

Анастасия Волочкова отпраздновала свое 44-летие. Балерина организовала в одном из ресторанов Москвы вечеринку, на которую съехались несколько ее гостей и множество журналистов. Последние и засняли на видео, как танцовщица пьет алкоголь из стакана.

Торжество не прошло для артистки бесследно. Своим подписчикам в соцсети она сообщила о проблемах с глазами - звезда рассказала, что едва не лишилась зрения.

"Я вчера в день рождения чуть не ослепла от вспышек камер" – пожаловалась балерина в Инстаграм.

Подписчики Волочковой жалеть ее не стали. Наоборот, в Интернете день рождения танцовщицы разнесли в пух и прах. Комментаторы назвали торжество "позором", упрекнули балерину в злоупотреблении алкоголем и указали на недостатки внешности, по их мнению, волосы Анастасии выглядят сожженными.

"Дурдом какой-то, а где же "любимый"?", "Господи... шампанское из стаканов, стакан двумя руками держит. Дочери за что такой позор?", "А Настюха-то уже "хороша", больше не наливать, пускай фруктики жует. Кому я говорю", "Зачем Насте так волосы сожгли", "на голове у Вяликой лучше не станет. Как была желтая паленая лепеха, так и осталась", "Что выкладывать пьянку...лучше бы с семьей отметила...недалекая", "А что с голосом у нее? Она болеет или это уже от алкоголизма?" – прокомментировали в Инстаграм.

Подписчики Волочковой также интересуются, куда же она спрятала своего любимого. По словам Волочковой, избранник, за которого она собралась замуж, остался ждать ее дома.

Фоторепортаж
"Пять раз в день": Волочкова раскрыла интимные тайны
Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Смерть отменяется: Заворотнюк закатила вечеринку

Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" отметила радостное событие в больнице

Каменских потрогала себя в душе после утех с мужем

Украинская певица продемонстрировала мокрую грудь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей