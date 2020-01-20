Экс-прима Большого театра загорела на отдыхе в Таиланде

Великолепная балерина Анастасия Волочкова отмечает 20 января день рождения. Артистка выложила в Инстаграм видео, в котором призналась, что утро у нее началось хорошо. В кадре загорелая балерина позирует в черном облегающем платье и такого же цвета туфлях. Однако подписчики раскритиковали вид звезды.

"Это прекрасное начало моего дня рождения! Я проснулась счастливой. Спасибо, дорогие мои за множество поздравлений с самого утра!"

– написала Волочкова, которая ранее сообщила, что первыми ее поздравили с праздником ее любимые работники.

В ролике балерина также отметила, что ее дочь Ариша и мать Тамара Владимировна также уже поздравили ее с днем рождения. Многие поклонники в этот светлый день тоже пожелали артистке здоровья и счастья. Впрочем, среди интернет-пользователей нашлись и недоброжелатели. Некоторые подписчики пришли к выводу, что Волочкова снялась в видео пьяная.

"Ещё трезвая или уже промокла????", "Вы когда -нибудь трезвая бываете?", "Мамочка то вас поздравила, а вы на всю страну говорили какая она плохая, завидует вам и тп", "Как смешно. Из огня да в полымя. На предыдущем видео еле стоит и отнекивается от *** [плохих людей], а тут прямо сам ангел во плоти хочет услышать добрых слов. Меньше лицемерия и ужимочек, дамочка, и хороших слов будет больше не только в день рождения", "Че она такая чёрная?", "Прям шоколадка ,загорелая", – отметили недоброжелатели (орфография и пуктуация авторов сохранены).

Ранее Анастасия Волочкова в трусах-шнурочках и лифчике села на шпагат.