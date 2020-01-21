"Мужчина-призрак": Волочкову подняли на смех после новости о свадьбе
Анастасия Волочкова отпраздновала 20 января свой 44-й день рождения и призналась, что выходит замуж в красивый день – 20.10.20. Однако многие до сих пор не верят в то, что любимый мужчина артистки существует. Некоторые уверены, что она просто-напросто выдумала жениха.
"Любимый, спасибо!!!" – написала танцовщица на своей странице в Инстаграм, выложив фото с огромными букетами белых роз и гигантским воздушным шаром.
Въедливые комментаторы оставили под кадром много саркастических реплик: "Мужчина – призрак", "Какой призрак? Вы что, не видите ,что она больна и смешна", "Невооруженным глазом видно, что она больна алкоголизмом и имеет отклонения в психике", "Да, нехорошо как-то... ДР без любимого прошел. Где отсиживался все это время?", "Отлеживался в тумбочке", "Любимый в шапке-невидимке перемещается", "Мужика-то нет", "Посмотрите как она деградирует!".
Однако фанаты вступились за любимую звезду: "Это ее – Анастасии – призрак! Какое нам с Вами дело до чужих "призраков", "Не успела открыть интернет, уже все пишут о неадекватности Насти", "Завидуйте молча", "Она красивая, богатая и успешная", "Вы прекрасны, Анастасия!!!".
В торжественный день свадьбы балерина собирается надеть бриллиантовую корону и семь платьев – одно за другим. Избранником звезды стал молодой красавец-бизнесмен. Ни бывших жен, ни детей у него нет, пишет сайт "Комсомольская правда". Для балерины и ее возлюбленного этот брак станет первым официальным. Ранее у Анастасии Волочковой была свадьба с Игорем Вдовиным, однако в ЗАГС они не ходили.
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