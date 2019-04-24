Волочкова успокоится после свадьбы

Балерина старается устроить личную жизнь

Как бы Анастасия Волочкова не отнекивалась, ей все-таки хочется быть замужем. Артистка ищет достойного спутника жизни, и любая шумиха ей явно на руку, рассказала "Утру" таролог, ясновидящая и психолог Марианна Абравитова.

Однако, как только у балерины появится достойный мужчина, с которым завяжутся серьезные отношения, все это моментально прекратится. И ей уже не будет дела ни до чего.

После своеобразного батла Анастасии Волочковой и Ксении Собчак, который бурно обсуждают в Сети, пройдет еще серия таких же мероприятий. Все будет раскручиваться, и весьма интересно, сообщила ведунья.

И добавила, что этот художественный фильм, сериал, все станут ждать с нетерпением. Продолжение впереди, и многие станут зрителями данного шоу.

С Волочковой ничего не произойдет после этой истории. Наоборот, рейтинги артистки возрастут, что принесет ей новый виток популярности, заявила таролог.

Анастасия будет наслаждаться всем этим. Она станет ходить по всевозможным телешоу, ее гонорар вырастет в несколько раз.

Чуть позже начнется война компроматов. На этих батлах балерина немного и всплакнет, начнет давить на жалость. Может дойти и до рукоприкладства, в некоторых моментах Волочкова способна вести себя не совсем адекватно, отметила психолог.

Но в целом "королеве шпагата" все это нравится. Она привыкла ловить взгляды публики, а вот какие они, ей не важно, заключила Абравитова.