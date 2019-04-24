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Волочкова успокоится после свадьбы

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Балерина старается устроить личную жизнь

Как бы Анастасия Волочкова не отнекивалась, ей все-таки хочется быть замужем. Артистка ищет достойного спутника жизни, и любая шумиха ей явно на руку, рассказала "Утру" таролог, ясновидящая и психолог Марианна Абравитова.

Однако, как только у балерины появится достойный мужчина, с которым завяжутся серьезные отношения, все это моментально прекратится. И ей уже не будет дела ни до чего.

После своеобразного батла Анастасии Волочковой и Ксении Собчак, который бурно обсуждают в Сети, пройдет еще серия таких же мероприятий. Все будет раскручиваться, и весьма интересно, сообщила ведунья.

И добавила, что этот художественный фильм, сериал, все станут ждать с нетерпением. Продолжение впереди, и многие станут зрителями данного шоу.

С Волочковой ничего не произойдет после этой истории. Наоборот, рейтинги артистки возрастут, что принесет ей новый виток популярности, заявила таролог.

Марианна Абравитова. Фото: пресс-служба

Анастасия будет наслаждаться всем этим. Она станет ходить по всевозможным телешоу, ее гонорар вырастет в несколько раз.

Чуть позже начнется война компроматов. На этих батлах балерина немного и всплакнет, начнет давить на жалость. Может дойти и до рукоприкладства, в некоторых моментах Волочкова способна вести себя не совсем адекватно, отметила психолог.

Но в целом "королеве шпагата" все это нравится. Она привыкла ловить взгляды публики, а вот какие они, ей не важно, заключила Абравитова.

Фоторепортаж
"Пять раз в день": Волочкова раскрыла интимные тайны
Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Полина ДОРОЖКИНА
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