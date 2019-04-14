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Любвеобильная Волочкова показала свои шарики

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Балерина преподнесла своему мужчине эффектный подарок

Романтичная Анастасия рассказала о вечере с таинственным возлюбленным.

Вторую половинку Волочковой ждали воздушные шары, диван и стол с пустыми тарелками. Все это запечатлено на фото и видео, которые эпатажная танцовщица выложила в своем Instagram.

"Я так люблю романтику! И люблю ее устраивать. Мой дорогой, я люблю тебя и очень дорожу нашими отношениями. Пусть эта тайна остается самой прекрасной",

– душевно написала она под одним из постов.

Балерина добавила, что не представляет жизни без любви и романтики и похвалилась, что устроила своему мужчине роскошный праздник. При этом она предстала перед поклонниками в разных нарядах – сначала пританцовывала в коротеньких шортах, футболке и резиновых шлепках, держа в руках торт, а после вышла в эффектном красном одеянии.

К сожалению, к поздравлениям фанаты Анастасии не смогли присоединиться – она снова отключила комментарии. Видимо, для того, чтобы хейтеры не испортили торжество с таинственным возлюбленным.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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