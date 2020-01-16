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Бывший Лолиты сделал важное заявление о браке с престарелой женой

Бывший Лолиты сделал важное заявление о браке с престарелой женой
Лолита Милявская с супругом. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Дмитрий Иванов прокомментировал свою личную жизнь

Лолита Милявская вместе с адвокатом пытается доказать, что ее брак с молодым мужем был фиктивным. В качестве аргумента юрист огласил информацию о том, что Дмитрий Иванов раньше был женат на женщине, которая старше его на 21 год. Брак продлился недолго, а тренер по сквошу в результате получил российское гражданство.

Дмитрий Иванов в ответ сделал важное заявление и вывел на чистую воду защитника артистки Сергея Жорина.

"Никакого брака не было, это очередная провокация со стороны звездного адвоката, которому нужно отрабатывать свой гонорар. Не понимаю, зачем Жорину, который сам пять раз был женат, понадобилась информация о количестве моих браков",

сообщил экс-возлюбленный Лолиты "КП".

Оба брака Дмитрия Иванова, пишут журналисты, могут признать фиктивными. И тогда он лишится сразу двух паспортов – российского и израильского, который получил, когда женился на Милявской.

Информация о разводе известной певицы с мужем появилась в начале лета. Тогда супруги претензий друг к другу не предъявляли и разошлись мирно. Видимо, изменили настроение знаменитости открывшиеся факты: у Иванова появилась любовница, которую, как считает звезда, он содержал на ее деньги. 

Ранее Лолита Милявская рассказала о сексе с молодым и получила удовольствие от аппарата.

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Максим Виторган и Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com Лолита Милявская с супругом. Фото: www.globallookpress.com
Пелагея и Иван Телегин. Фото: instagram.com/pelagea_khanova Алена Водонаева. Фото: instagram.com/pelagea_khanova Ани Лорак. Фото: instagram.com/pelagea_khanova
Дарья ПЕТРОВА

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