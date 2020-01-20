Репортеры утверждают, что видели звезду с избранником

Лолита Милявская проходит через непростой бракоразводный процесс. Но экс-возлюбленного звезда, похоже, уже отпустила. В аэропорту ее заметили с другим мужчиной. Они вместе покидали Россию.

"Сегодня утром видел Лолиту, заходящую в шереметьевский бизнес лаунж с мужиком. Вылетали вроде в Тель Авив. Серьезный, респектабельный мужик лет 45. Лола выглядела спокойной и счастливой", – цитирует телеграм-канал "Только никому".

Журналисты сразу решили, что певица устроила личную жизнь, а ее спутник – новый возлюбленный артистки. Она не только "обзавелась новым любовником, но и заметно похудела", пишет "Экспресс-газета".

Похоже, так благотворно на Лолиту влияет развод с Дмитрием Ивановым. О разрыве с тренером по сквошу она объявила еще летом, но сейчас появились новые обстоятельства. Звезда и ее адвокат пытаются доказать, что брак был фиктивным, от него мужчина просто хотел получить израильский паспорт.

В доказательство юрист нашел тайные сведения о бывшем супруге артистки. Он утверждает, что Дмитрий Иванов раньше был женат на женщине, которая была старше его на 20 лет. После бракосочетания с нею мужчина получил российское гражданство. Сам бывший певицы назвал эту информацию ложью.

Ранее полуобнаженная Лолита завела публику.