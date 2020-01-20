Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Лолита покинула Россию с новым любовником

Лолита покинула Россию с новым любовником
Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Репортеры утверждают, что видели звезду с избранником

Лолита Милявская проходит через непростой бракоразводный процесс. Но экс-возлюбленного звезда, похоже, уже отпустила. В аэропорту ее заметили с другим мужчиной. Они вместе покидали Россию.

"Сегодня утром видел Лолиту, заходящую в шереметьевский бизнес лаунж с мужиком. Вылетали вроде в Тель Авив. Серьезный, респектабельный мужик лет 45. Лола выглядела спокойной и счастливой", – цитирует телеграм-канал "Только никому". 

Журналисты сразу решили, что певица устроила личную жизнь, а ее спутник – новый возлюбленный артистки. Она не только "обзавелась новым любовником, но и заметно похудела", пишет "Экспресс-газета".

Похоже, так благотворно на Лолиту влияет развод с Дмитрием Ивановым. О разрыве с тренером по сквошу она объявила еще летом, но сейчас появились новые обстоятельства. Звезда и ее адвокат пытаются доказать, что брак был фиктивным, от него мужчина просто хотел получить израильский паспорт. 

В доказательство юрист нашел тайные сведения о бывшем супруге артистки. Он утверждает, что Дмитрий Иванов раньше был женат на женщине, которая была старше его на 20 лет. После бракосочетания с нею мужчина получил российское гражданство. Сам бывший певицы назвал эту информацию ложью.

Ранее полуобнаженная Лолита завела публику.

Фоторепортаж
Драки и измены: самые громкие разводы 2019 года
Максим Виторган и Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com Лолита Милявская с супругом. Фото: www.globallookpress.com
Пелагея и Иван Телегин. Фото: instagram.com/pelagea_khanova Алена Водонаева. Фото: instagram.com/pelagea_khanova Ани Лорак. Фото: instagram.com/pelagea_khanova
Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Смерть отменяется: Заворотнюк закатила вечеринку

Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" отметила радостное событие в больнице

Каменских потрогала себя в душе после утех с мужем

Украинская певица продемонстрировала мокрую грудь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей