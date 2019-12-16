Артистка отрывается после расставания с мужем

Лолита снялась в экстремальном мини. Певица опубликовала снимок, на котором она предстала в коротком красном платье, открывающем ее ноги, и туфлях-лодочках.

Поклонники певицы отметили, что после расставания с мужем она стала выглядеть намного лучше и счастливее, а также заметно похудела.

"Секси красотка", "Персик", "Ах эти ноги", "Красивая и манящая", "Схуднула ты, Лолочка!", "Как быстро женщина преображается, когда расстается со своим мужем. Это же прекрасно... жизнь продолжается", "Чистый секс",

– написали Лолите в Instagram. Однако некоторые подписчики сочли ее наряд чересчур коротким: "Вот все хорошо, только платьице маловато", "А юбки все короче и короче. Скоро на широкие пояса перейдем".

На недавнем выступлении в гей-клубе Лолита и сама призналась, что разрыв с мужем пошел ей на пользу, к тому же у певицы появился новый молодой ухажер. На концерте артистка пожелала себе быть любимой, а также – стать мужчиной в следующей жизни. "Мне и в этой жизни говорят, что у меня вот такой *** (мужское достоинство. – Прим. ред.). И как бы я не пыталась его спрятать, все равно натирает", – цитирует Лолиту побывавший на ее выступлении корреспондент Дней.ру.

Ранее Лолита призналась: они давно "женаты" с Николаем Басковым.