Две звезды собрали море восхищенных комплиментов

Лолита Милявская, похоже, приходит в себя после развода и все чаще радует поклонников. Певица похудела и выглядит значительно моложе своих лет, что можно увидеть на фотографиях с Николаем Басковым, которые Лола выложила в соцсети.

"Коля...как с Тобой рядом легко! И в паре, можно делать все ‼️", -

восторженно написала Лолита на своей страничке в Instagram.

"Басков Вам к лицу", "теперь напишут: Лолита Милявская променяла молодого, бывшего на красавца Николая Баскова))))", –

пошутили поклонники двух звезд.

Одна из подписчиц отметила: "Сейчас вас быстро поженят" и получила от певицы ответ: "мы давно " женаты" ведением мероприятий и премий".

Почитатели Милявской и Баскова не пожалели для своих любимцев добрых слов:

"Красавчики!!!!!", "какая же ты клевая, Лол!!!", "Николай очень темпераментный", "Лола, ты просто супер, с каждым днем все лучше и лучше, продолжай в том же духе", "Король и королева!!!", "Это классный выбор!!!!", "Рада, что ты избавилась от козла. Очень рада, что ты еще больше похорошела!!!!", "Лолита ..как дорогая брошечка..украсит любого мужчину..!!", "Вы так классно смотритесь вместе Из Вас получилась бы идеальная пара" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее певица рассказала о том, как ей удается поддерживать свою форму.