"Как мужики выдержат?": Лолита натерла обнаженную грудь

Певица в купальнике показала, как приводит себя в порядок

Лолита Милявская опубликовала неожиданное видео в Инстаграм. В ролике звезда сидит на стуле в купальнике, который едва прикрывает ее пышную грудь. Свой бюст артистка тщательно натерла средством, чтобы приятно пахнуть и прекрасно выглядеть.

"Ну вот традиционный уход с помощью ампул",

– говорит Лолита, втирая средство в кожу лица и декольте.

Поклонники обратили больше внимания не на секрет красоты певицы, а на ее тело. Бюст едва не выпрыгнул из черного купальника. Интернет-пользователей буквально заворожил вид знаменитости.

"Шикарное тело на 55, без целлюлита и дряблости! Здоровая сочная кожа и грудь!! Ещё если учесть, какой у Вас рабочий график, так вообще Вы космос", "При муже были бабушкой, а развевшись, расчехлились, и снова секси-девушка", "Лолита вы шикарная женщина", "Просто бомба! Любимая Лолита, похудела, помолодела, красивая невозможно, после развода женщины всегда хорошеют", "Не знаю, как мужики это выдержат, если даже я три раза без звука просмотрела", – восхитились фанаты.

Некоторые поклонники пошутили, что Лолита "восседает на унитазе", а другие не поняли, почему певица сняла это видео в купальнике.

Летом стало известно, что Лолита рассталась со своим молодым мужем Дмитрием Ивановым. Певица тяжело переживала разрыв с супругом. Однако артистка откровенно рассказывала об интиме в браке, выдал подробности секса и ее экс-возлюбленный.