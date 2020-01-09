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Лолиту застукали с женатым красавцем

Лолиту застукали с женатым красавцем
Лолита Милявская. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица прижалась к знаменитому актеру

Лолита Милявская отдыхает в Дубае, где встретилась со звездой голливудских фильмов 90-х Стивеном Сигалом. Актер, как признается сама певица, ее не узнал, но от совместного фото не отказался. Милявская прижалась к знаменитости, несмотря на то, что рядом были его жена и сын.

"Спросила, и мне любезно разрешил сделать фото Стивен Сигал @seagalofficial! У него Потрясающая жена и сын!" – написала Милявская в Инстаграм.

Поклонники совместное фото звезд оценили. По их мнению, Милявская и Сигал отлично смотрятся вместе и могли бы стать парой. Под постом в Инстаграм многие отметили, что Лолита хорошо выглядит даже без косметики.

"Лолочка, вы так классно смотритесь, прямо как супружеская пара", "Он шикарный мужчина. Мой кумир. Очень его люблю", "Какая вы хрупкая и нежная на фоне Сигала", "Лолочка такая красивая. В этом цвете такая нежная", "Шикарно смотритесь", "Замечательные люди замечательно смотрятся вместе!", "Из вас вышла бы отличная пара", – высказались комментаторы в Инстаграм.

Лолита Милявская серьезно занялась внешностью после громкого развода с молодым супругом. В расставании спортсмена и певицы винили разлучницу, а сам мужчина рассказывал, что проблемы в семье начались гораздо раньше. 

Фоторепортаж
Драки и измены: самые громкие разводы 2019 года
Максим Виторган и Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com Лолита Милявская с супругом. Фото: www.globallookpress.com
Пелагея и Иван Телегин. Фото: instagram.com/pelagea_khanova Алена Водонаева. Фото: instagram.com/pelagea_khanova Ани Лорак. Фото: instagram.com/pelagea_khanova
Дарья ПЕТРОВА

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