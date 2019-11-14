Артистка бешено дрыгалась, вертелась у ягодиц танцовщицы и устроила стриптиз

Лолита Милявская не стесняется ни своей далекой от стройности фигуры, ни раскованности в поведении. Подтверждением тому служит и новое видео в Instagram, опубликованное в день рождения эпатажной певицы – 14 ноября. На нем она не только зажигательно станцевала, исполняя песню, но и показала, что способна на большую раскрепощенность.

"Это тело не сгорело еще пока, еще пока", – напевает звезда, двигая телом и махая руками. Потом бросается к вертящейся на шесте девушке и, куснув каблук ее босоножки, садится рядом на корточки и с раздвинутыми ногами, трогает "пятую точку" танцовщицы и будто нюхает ее. В одном из следующих эпизодов артистка уже сама крутится на шесте в лифчике и трусах с наброшенным поверху ярким пиджаком. Она сексуально изгибается и высовывает язык, будто собирается полизать металл.

Эмоции подписчиков зашкалили. Они поздравляли артистку и восхищались ею: "Лолита, с днем рождения! "Верной дорогой идете, товарищ!", "Жги, Лола, жги", "Круто", "Лолита, как всегда – огонь!!! Песня-супер, аж ноги зашевелились в такт! Клип – зажигалка!", "Отлично... класс", "Вы шикарная, Вы супер!!!! Вы лучшая ! Будьте такой, какая Вы есть! Вы настоящая!!!".

Недавно Лолита спела раздетой, что тронуло не только публику, но и ее коллег по сцене. Ранее она показалась голиком в постели, насладилась массажем и выбежала на сцену в трусах.