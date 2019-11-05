Полураздетая артистка довела коллег до слез

После расставания с мужем Лолита Милявская выложила в сторис Instagram трогательный ролик,. в котором выглядела сексапильно: сидя на стуле без штанов, в одной рубахе, она скромно поджала голые ноги и крутила в руке прядь волос. Многих подписчиков впечатлил ее образ и слова песни, которую она исполняла при этом. Не остался в стороне и владелец "золотого голоса". Слов Николай Басков подобрать не смог.

"Ты знаешь, как сделать мне больно... Ты знаешь, как плюнуть мне в душу... Довольно. Дальше не может быть хуже", – поет она, прямо на кадрах напоминая, что премьера ее клипа на песню "Папа" состоится "6.11.19", о чем уже сообщала ранее.

Черно-белые краски видео будто дают понять, что для звезды главное – смысл и текст композиции. Ее коллеги уже поделились впечатлениями от увиденного, откровения исполнительницы задели их за живое. Николай Басков выложил ролик на своей странице, поместив рядом со словами @lolitamilyavskaya смайлик в виде сердечка.

Артистка Наталья Подольская заявила, что ролик тронул ее: "До слез". Высказалась и певица Зара. "Сильно... спасибо..", – написала она. Не бы равнодушным и композитор Игорь Крутой. "Лолита, до слез", – оценил маэстро новую работу Милявской.

До этого Лолита просила не плакать из-за видео, однако некоторые фанаты поместили грустные комментарии, делясь пережитым: "Папа для меня был всем, завтра 3 года как его нет со мной …… Спасибо... навзрыд!!!", "Лола, я просто восхищаюсь вами, и… Просто люблю… Оставайтесь собой… Вы…… Даже не обсуждается…. СПАСИБО", "Мужчины больше эгоисты, и мамы больше любят детей, либо у меня так", "Это подарок мне на день рождения !..", "Лолита,,до слёз" – разоткровенничась они.

Ранее Милявская показалась обнаженной в постели и расслабилась с прибором.