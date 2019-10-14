Откровенное видео звезды вызвало бурную реакцию в Сети

Лолита Милявская опубликовала на своей странице в Instagram видео, в котором признается, что очень устает от работы. В ролике звезда лежит на кровати топлес – какой-либо предмет одежды на певице разглядеть не получилось.

По ее словам, в перерывах между съемками ей удается поспать всего 15 минут. Такой способ быстрого восстановления исполнительница называет "методом Штирлица". На кадрах звезда показала, что засыпать ей приходится с "тонной" макияжа, так как заново наносить грим уже не хватит сил.

"Издержки работы. Один раз в жизни, от усталости заснула в макияже. Самыми смешными были отклеенные ресницы, румяна „пошли“ пятнами. P. S. А тем, кто будет писать, что у меня короткая шея, сразу рекомендую снять себя лежа!"

– написала под видео Лолита.

"Вы шикарны!", "Роскошная, как всегда", "Классная, остроумная, красивая, сильная женщина!", "Вы супер, я вас обожаю за вашу открытость!"

– прокомментировали подписчики звезды ее признание.

Напомним, что ранее стало известно о разводе Лолиты с ее мужем Дмитрием Ивановым. Бывший супруг певицы закрутил роман с косметологом Ольгой Кулиевой.