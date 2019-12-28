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"Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин

"Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
Лолита Милявская. Фото: www.globallookpress.com
56-летняя певица без стеснения снялась в белье

В горячую пору предновогодних съемок Лолита Милявская пообщалась с поклонниками прямо в гримерке.

Полураздетая певица записала видеоролик для своего Инстаграм, где позирует перед зеркалом, и рассказала, что из-за бесконечных съемок у нее практически все время "день сурка".

Народ в свою очередь поделился собственными насущными проблемами

"А мы в очереди в светофоре за мясом по 90 руб за кг, Народ орёт и дерётся , Называется почувствуй себя в девяностых", – написала одна из подписчиц.

Однако остальные заострили внимание на внешности Лолиты. Некоторые посоветовали звезде подкачаться, но критиков оказалось мало. Большая часть пришла в восторг от вида полуголой Милявской. Возбудились даже женщины, пожалев, что Лолита – не мужчина (орфография и пунктуация сохранены).

"Как же я люблю тебя Лола!!!!! Жаль, что ты не мужик))))))" "Лолочка, выглядешь 🔥🔥🔥Шикарная", – пишут пользователи.

Ранее Лолита вышла в свет в экстремальном мини.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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