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В горячую пору предновогодних съемок Лолита Милявская пообщалась с поклонниками прямо в гримерке.
Полураздетая певица записала видеоролик для своего Инстаграм, где позирует перед зеркалом, и рассказала, что из-за бесконечных съемок у нее практически все время "день сурка".
Народ в свою очередь поделился собственными насущными проблемами
"А мы в очереди в светофоре за мясом по 90 руб за кг, Народ орёт и дерётся , Называется почувствуй себя в девяностых", – написала одна из подписчиц.
Однако остальные заострили внимание на внешности Лолиты. Некоторые посоветовали звезде подкачаться, но критиков оказалось мало. Большая часть пришла в восторг от вида полуголой Милявской. Возбудились даже женщины, пожалев, что Лолита – не мужчина (орфография и пунктуация сохранены).
"Как же я люблю тебя Лола!!!!! Жаль, что ты не мужик))))))" "Лолочка, выглядешь 🔥🔥🔥Шикарная", – пишут пользователи.
Ранее Лолита вышла в свет в экстремальном мини.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем