Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Хуже COVID-19: переносчиками опасного заболевания являются почти все жители планеты

Хуже COVID-19: переносчиками опасного заболевания являются почти все жители планеты
Фото: Марина Лысцева/ТАСС
продолжениеЧисло зараженных COVID-19 в России стремительно растет
Болезнь развивается, если проводить много времени во влажном, темном помещении

Врачи рассказали о более опасной инфекции для человека, чем коронавирус. От нее нельзя спастись даже в закрытом помещении, уверяют специалисты. 

Большую опасность для людей представляет туберкулез, носителями которого являются практически 100 процентов жителей планеты старше 14 лет. Палочка Коха моментально активизируется при слабом иммунитете. Для того, чтобы опасное заболевание дало о себе знать, даже не нужно контактировать с переносчиками. Туберкулез развивается, если много времени проводить во влажном и темном помещении.

В то же время, китайским коронавирусом могут быть инфицированы многие виды собак и больше половины парод кошек. При этом специфический вид болезни не передается человеку и безопасен для него, сообщает "Царьград" со ссылкой на ветеринарного врача высшей категории Михаила Шелякова. При развитии COVID-19 у животных обычно наблюдают осложнения и летальный исход. 

Ранее "Утро" рассказало, что список дефицитных товаров в России расширился.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Нефтяная война для России будет страшнее коронавируса

От развала сделки ОПЕК+ выигрывают США

Курс рубля сильно снизится

Возможностей для укрепления у российской валюты в обозримой перспективе не будет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей