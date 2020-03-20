Болезнь развивается, если проводить много времени во влажном, темном помещении

Врачи рассказали о более опасной инфекции для человека, чем коронавирус. От нее нельзя спастись даже в закрытом помещении, уверяют специалисты.

Большую опасность для людей представляет туберкулез, носителями которого являются практически 100 процентов жителей планеты старше 14 лет. Палочка Коха моментально активизируется при слабом иммунитете. Для того, чтобы опасное заболевание дало о себе знать, даже не нужно контактировать с переносчиками. Туберкулез развивается, если много времени проводить во влажном и темном помещении.



В то же время, китайским коронавирусом могут быть инфицированы многие виды собак и больше половины парод кошек. При этом специфический вид болезни не передается человеку и безопасен для него, сообщает "Царьград" со ссылкой на ветеринарного врача высшей категории Михаила Шелякова. При развитии COVID-19 у животных обычно наблюдают осложнения и летальный исход.

Ранее "Утро" рассказало, что список дефицитных товаров в России расширился.