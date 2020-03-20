Скупившие гречку россияне набросились на непродовольственные товары

Спрос на ноутбуки в России в середине марта вырос вдвое. Некоторые торговые сети уже испытывают дефицит и признают, что оказались не готовы удовлетворить потребности населения.

Растущий спрос аналитики связывают, в первую очередь, с переводом граждан на удаленную работу из-за коронавируса. В результате техники популярных брендов на складах в России почти не осталось. Ситуацию усугубляет тот факт, что новые поставки сорваны.

"После тотального карантина производство в Китае только-только налаживается и не работает на полную мощность", – приводит РБК слова исполнительного директора компании diHouse Андрея Тарасова.

Но если спрос на ноутбуки и другую портативную технику еще можно объяснить, то ажиотаж вокруг холодильников поражает. Так, Ozon сообщает, что продажи этих товаров в марте выросли в четыре раза. Такие же показатели у "Ситилинка". Маркетплейс "Беру" продал с 13 по 18 марта морозильных камер в пять раз больше, чем в начале месяца, сообщают "Ведомости". Растут продажи и в розничных магазинах, в результате некоторые торговые точки уже не могут предложить покупателям выбора.

Ранее россияне бросились скупать гречку, макароны, туалетную бумагу, оставляя после себя пустые полки. В ситуацию пришлось вмешаться даже президенту страны. Владимир Путин призвал граждан не тратить понапрасну деньги, закупаясь впрок, и гарантировал, что перебоев с продовольствием из-за коронавируса не будет.