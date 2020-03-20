Артист заболел в США во время киносъемок

Дэниэл Дэ Ким, известный по сериалу "Остаться в живых", сдал тест на коронавирус, и результат оказался положительным. О диагнозе он рассказал на своей странице в "Инстаграм".

Американский актер сообщил, что решил провериться после ухудшения самочувствия: во время перелета он почувствовал слабость и необычную боль в горле. Своим личным опытом мужчина поделился в соцсетях, записав десятиминутное видео для подписчиков.

Дэниэл Дэ Ким предположил, что подхватил инфекцию во время съемок сериала в Нью-Йорке. Затем, чтобы остановить распространение коронавируса, работу приостановили, и актер вернулся домой на Гавайи.

Родившийся в Южной Корее артист также отметил предвзятое отношение некоторых политиков к жителям азиатских стран. Он подчеркнул, что заразился не в Китае, где изначально от коронавируса пострадали много человек, а именно в США.

По последним данным, в Америке подхватили инфекцию больше 10 тысяч человек и 150 заболевших умерли. Ранее COVID заразились "девушка Бонда" Ольга Куриленко, звезда фильма "Тор" Идрис Эльба и актер из "Игры престолов" Кристофер Хивью.