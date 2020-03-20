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Число зараженных COVID-19 в России стремительно растет

Новый вирус из Китая подхватили более полусотни человек

В пятницу, 20 марта, в девяти регионах России коронавирусной инфекцией заразились еще 54 человека. Таким образом, количество больных китайской заразой увеличилось со 199 до 253 пациентов. 

Оперативные данные предоставляет портал "Стопкоронавирус.рф". Согласно его информации, в нашей стране нет ни одной жертвы смертельно опасного недуга. 

Новые случаи зафиксированы в обеих столицах. Коварный вирус подхватили 33 москвича и четыре петербуржца. Шесть зараженных в Якутии, четыре – в Самарской области. Двое заразились в Кировской области, столько же – в Новосибирской. По заболевшему прибавилось в Подмосковье, Ульяновской и Тюменской областях, передает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.

Ранее стало известно, что в России разработали сразу шесть препаратов от коронавируса. Кроме того, испытывается вакцина против COVID-19. Однако на ее внедрение понадобится время. 

Накануне известный врач Александр Мясников назвал срок окончания пандемии. 

Ксения АНДРЕЕВА

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