Новый вирус из Китая подхватили более полусотни человек

В пятницу, 20 марта, в девяти регионах России коронавирусной инфекцией заразились еще 54 человека. Таким образом, количество больных китайской заразой увеличилось со 199 до 253 пациентов.

Оперативные данные предоставляет портал "Стопкоронавирус.рф". Согласно его информации, в нашей стране нет ни одной жертвы смертельно опасного недуга.

Новые случаи зафиксированы в обеих столицах. Коварный вирус подхватили 33 москвича и четыре петербуржца. Шесть зараженных в Якутии, четыре – в Самарской области. Двое заразились в Кировской области, столько же – в Новосибирской. По заболевшему прибавилось в Подмосковье, Ульяновской и Тюменской областях, передает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.

Ранее стало известно, что в России разработали сразу шесть препаратов от коронавируса. Кроме того, испытывается вакцина против COVID-19. Однако на ее внедрение понадобится время.

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