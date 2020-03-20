Защитный материал вызывает волдыри и ожоги

Косметолог из Китая рассказала, что при длительном ношении медицинской маски может резко ухудшится состояние кожи. Из-за трения на лице появляются отеки и аллергические следы.

Специалист Юй Сяоин поделилась, что элементы в составе защитных изделий вызывают волдыри и ожоги. Повышенную чувствительность кожи провоцируют полипропиленовые волокна. За несколько часов под маской лицо потеет, на поверхности скапливаются пот и грязь, сообщает Nation News.

Чтобы избежать возможных реакций на коже, китайский косметолог Юй Сяоин рекомендует промывать лицо после снятия маски теплой водой без мыла и использовать увлажняющие косметические лосьоны, передает "МИР24".

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