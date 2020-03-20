Ведущих и всю съемочную группуу разогнали по домам из-за коронавируса

Китайская зараза оставила без зрителей многие российские телешоу. Эта участь не постигнет программу "Давай поженимся", заверила ее соведущая Роза Сябитова, сообщив, что всех причастных к сватовству на Первом канале отправили по домам.

Любимую передачу россиян закрыли на карантин из-за вируса COVID-19. Ведущим и съемочной группе "Давай поженимся" строго-настрого приказано соблюдать меры предосторожности и избегать любых контактов. Их призвали не давать никаких интервью на телевидении и радио.

"Мы тихо сидим у себя дома",– уточнило руководство канала, рассказала Сябитова "Ридусу".

Она отметила, что программа отснята про запас, уточняет URA.RU. Ее выпусков хватит до конца апреля. В крайнем случае, выйдут повторы самых интересных серий. Коллектив "Давай поженимся" готовится к съемкам, которые, по словам главной телесвахи, невозможны без зрителей, 15 апреля.

Напомним, ранее от публики в студии отказались такие передачи, как "Пусть говорят", "Вечерний Ургант" и "Прямой эфир".