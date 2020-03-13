Адвокат певицы считает, что ее экс-возлюбленный специально затягивает процесс

Развод Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова откладывается. На этот раз планы нарушило обращение тренера – он рассказал суду, что адвокат певицы недавно вернулся из Италии, а значит должен провести две недели на карантине. После этой информации заседание было решено перенести.

Лолита, которая надеялась, наконец, стать свободной женщиной, поддержала своего юриста Сергя Жорина в "Инстаграм":

"Смешной он)). На обиженных Богом не обижаются. Горжусь Вашим Терпением", – заверила адвоката исполнительница.

Сам адвокат назвал действия тренера "проделками альфонса". Он считает, что Иванов пожаловался на него.

"Донос нарушил все планы. "Я не стукач, но сообщить обязан", – подумал Дмитрий Иванов и подал заявление в судебную канцелярию", – написал Жорин в социальных сетях.

Чуть позже в разговоре с журналистами он высказал свою точку зрения. Юрист считает, что Иванов специально затягивает бракоразводный процесс. Если развод случится, то он лишится израильского паспорта – его он получил, как только женился на артистке. Если суд, как и хочет певица и ее юрист, признает брак фиктивным, то бывший супруг перестанет быть гражданином Израиля.

"Он сообщил суду, что я недавно вернулся из Италии, которая сейчас объята коронавирусом, и поэтому должен выдержать двухнедельный карантин. Иванов сознательно затягивает процесс, чтобы и дальше зарабатывать на этой громкой теме и популярности своей жены", - цитирует его слова "Комсомольская правда".

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов расстались в 2019 году. В разрыве пары винят новую женщину спортсмена.