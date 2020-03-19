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Вакцина от коронавируса появится позже обещанного срока

продолжениеПережить карантин: как не заразить близких
На разработку спасительной сыворотки уйдут годы

Вакцину от китайского коронавируса разработают к 2021 году, а не через полгода, как ранее утверждал заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов. Через шесть месяцев ученые создадут лишь прототип лекарства, считает и.о. директора НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов.

Препарат, который сможет победить COVID-19, не появится в нашей стране в ближайшее время. На его разработку потратят до трех лет, цитирует специалиста газета "Известия". Большая часть времени уйдет на доклинические и клинические испытания. 

Ранее стало известно, что российские ученые смогли расшифровать полный геном коронавируса. Подробный анализ COVID-19 поможет в разработке лекарства от возбудителя пандемии, передает ТАСС. 

Ранее "Утро" рассказало, что Россия, по словам Щелканова, получит вакцину раньше срока. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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