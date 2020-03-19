Россиянам, находящимся в самоизоляции, не следует выходить в магазин

Людям, сидящем на домашнем карантине из-за подозрения на коронавирус или контакта с больным, необходимо соблюдать ряд правил, которые помогут их близким избежать риска возможного инфицирования. Об этом рассказали специалисты Роспотребнадзора.

Гражданам, вернувшимся из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией нужно соблюдать режим самоизоляции в течении 14 дней. Под запретом также выходы в магазин.

Для того, чтобы обезопасить родных, желательно использовать отдельную посуду и средства личной гигиены. Домашних при возможности нужно изолировать.

Чтобы обезопасить окружающих, Роспотребнадзор призывает заказывать продукты на дом через интернет или воспользоваться услугами волонтеров.

Напомним, что первая вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае в декабре прошлого года. В России число зараженных превысило 140 человек, напоминает "Пятый канал".

Ранее "Утро" сообщило, какая часть населения наиболее подвержена риску заражения.