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Уязвимая группа: кто тяжелее переносит коронавирус

Уязвимая группа: кто тяжелее переносит коронавирус
Фото: Chaiwat Subprasom/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеРезкий скачок: число зараженных COVID-19 в России возросло
Молодежь стала чаще подхватывать COVID-19

Исследователи выяснили, что китайский вирус тяжелее переносится молодыми людьми, чем стариками. Об этом заявила координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс. 

"Из Франции и Италии поступают вызывающие обеспокоенность сообщения о том, что заболевание у молодежи проходит тяжело", - передает ее слова ТАСС. 

В связи с участившимися случаями диагностирования COVID-19 у молодых людей, координатор также не исключает, что пожилые люди стали проявлять большую бдительность. Возможно, они просто соблюдают все необходимые меры предосторожности, рпедположила. 

Брикс подчеркнула, что в последнее время заболевание чаще обнаруживается именно у молодых людей. Она призвала соблюдать все необходимые меры гигиены и избегать скопления людей.  

По мнению координатора, самую большую опасность для общества представляют инфицированные люди, не желающие самоизолироваться. Такие пациенты могут распространить заболевание, что приведет к катастрофическим последствиям.

Напомним, что первая вспышка заболевания, которое сейчас приняло масштаб пандемии, произошла в китайском Ухане в декабре прошлого года. Сейчас вирус стремительно распространяется по миру. Ранее "Утро" поделилось неутешительным прогнозом об эпидемии. 

До этого сообщалось, что почти девять десятых заразившихся вирусом COVID-19 – это люди в возрасте от 30 до 79 лет. Как говорили ученые, меньше всего от новой болезни страдают дети и несовершеннолетние подростки – лишь 2% заболевших.

Александра АКСЕНОВА

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