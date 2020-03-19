Коронавирус, по мнению ученого, сам собой не исчезнет

В мире сейчас пик эпидемии нового типа коронавируса COVID-19. Исследователи полагают, что вскоре ситуация может ухудшится.

Пандемия может получить большее распространение из-за отсутствия вакцины-антидота. В конечном счете создастся так называемый "коллективный иммунитет", который смягчит симптоматику заболевания, сообщил профессор кафедры микробиологии СПбГУ, кандидат биологических наук Алексей Потехин телеканалу "Санкт-Петербург".

По мнению исследователя, эпидемия не исчезнет сама. И карантином ее не уничтожить – люди должны просто переболеть.

Текущая ситуация, добавил Потехин, может растянуться на год или два, пока не будет изобретена вакцина. Микробиолог также отметил, что всеобщей панике поддаваться не стоит, а переживать нужно только за пожилых людей ввиду их ослабленого иммунитета.

Напомним, первая вспышка вируса COVID-19 была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. На данный момент заболевание приобрело масштаб пандемии. Ранее "Утро" сообщило о попытках российских ученых разработать вакцину от коронавируса.