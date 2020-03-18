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В России планируют создать дешевую вакцину от CODIV-19

В России планируют создать дешевую вакцину от CODIV-19
Фото: Mikhail Pletsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Лекарство будет готово через три месяца

Российские ученые начали разработку антидота от CODIV-19. Основой для него станет вирус, который удалось обнаружить благодаря работе с растениями. 

Он абсолютно безопасен для человека. И даже полезен: в процессе особой обработки "палочки" вируса превращаются в шарики, которые могут "приклеить" к себе любые белки. Взаимодействуя с коронавирусом, частицы становятся похожи на сам патоген. Человеческим организмом они будут восприниматься так же, но при этом принесут выздоровление, сообщила заведующая кафедрой вирусологии биофака МГУ Ольга Карпова изданию "Известия".

Процесс создания нового препарата прост и не требует серьезных материальных затрат. А разработки могут занять всего три месяца. Кроме того, способ практически универсален: в вакцину можно включить защиту и от других штаммов, сообщает "МК".

Напомним, что первая вспышка нового типа коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в декабре прошлого года. Ранее "Утро" описало неутешительный сценарий распространения опасного заболевания.

Александра АКСЕНОВА

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