Из-за инфекции значительно увеличится смертность населения

Коронавирус нового типа может закрепиться за человечеством, как это произошло с гриппом, и тогда болезнь станет сезонной. Однако японский врач-инфекционист и эпидемиолог Сато Акихиро назвал такую трансформацию вируса худшим сценарием.

При заражении в группе риска, в первую очередь, оказываются пожилые люди их от 16 – 17% от числа "заложников" пандемии. Если коронавирусом будут болеть каждый год, это станет серьезной проблемой, объяснил врач РИА "Новости". Так, 98% умерших от COVID-19 в Италии были старше 60 лет.

Именно поэтому, подчеркивает Акихиро, карантин нужно соблюдать всем, ведь молодые люди могут быть переносчиками инфекции. В 80% случаев заболевшие выздоравливают быстро, а иногда переносят коронавирус и вовсе без симптомов, а жизни пожилых людей может грозить серьезная опасность.

В том, что болезнь станет сезонной, уверен и заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов. Он также отметил, что уже этим летом будет готова вакцина от коронавируса.

По последним данным, во всем мире инфекцию подхватили свыше 191 тысячи человек, причем наибольшее число зараженных остаются в Китае и Италии. Более 7 тысяч человек умерли.

В России зарегистрировали 114 случаев заражения – число инфицированных резко выросло за последние сутки. По этой причине в Москве отменили все массовые мероприятия, а также могут ввести режим ЧС.