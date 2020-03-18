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"Гречки хватит на всех": Сукачев перепел свой хит из-за пандемии

"Гречки хватит на всех": Сукачев перепел свой хит из-за пандемии
Гарик Сукачев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Музыкант призвал беречь детей и пожилых людей

Как и многие звезды шоу-бизнеса, Гарик Сукачев решил высказаться на волнующую тему коронавируса. Сделал это музыкант оригинальным способом.

В "Инстаграм" он выложил видео, где перепел свой хит "Моя бабушка курит трубку" на новый лад. "Моя бабушка моет руки! Руки моет бабушка моя!"– исполнил артист припев.

При этом Сукачев стоял у раковины и намыливал руки, на личном примере демонстрируя соблюдение норм гигиены. Также в своем видеообращении музыкант призвал подписчиков беречь своих бабушек и дедушек, ведь пожилые люди больше других подвержены риску быть зараженными

"Берегите бабушек, мойте руки и не паникуйте! Гречки на всех хватит", – подписал артист под роликом.

Видео позабавило комментаторов. Они поделились впечатлениями и эмоциями: "Согласен на все 100%, ну вы приколист!", "Ну да, такое ощущение что теперь все только и делаем, что моем руки и гречку едим", "Надеюсь, другие последуют вашему примеру!".

На данный момент в  России коронавирус выявлен у 114 человек, из них пятеро выздоровели.  Основными средствами профилактики заболевания являются социальная изоляция и тщательное соблюдение правил личной гигиены, сообщает РИА ФАН.

Александра АКСЕНОВА

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