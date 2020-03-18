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Весенние каникулы в школах России продлятся три недели

Весенние каникулы в школах России продлятся три недели
Фото: Vladimir Melnikov/Russian Look/www.globallookpress.com
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Решение связано с мероприятиями по борьбе с коронавирусом

С 23 марта по 12 апреля в российских школах будут объявлены каникулы. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в среду, 18 марта.

При этом, по его словам, будет организовано дистанционное обучение, открыт бесплатный доступ к электронным учебникам. Это позволит школьникам "не выпасть из учебного процесса", пояснил Кравцов. Чтобы помочь детям, родителям и учителям освоить работу с электронными образовательными ресурсами, в регионах будут созданы специальные методические группы.  

"В начальных классах, если родители по каким-то причинам не могут оставить детей дома, школьников можно будет отвести в школу", – цитирует ТАСС министра.

Дистанционное обучение будет организовано также для учащихся колледжей и других учреждений среднего профессионального образования.

Ранее решение о закрытии школ с 21 марта по 12 апреля было принято в Москве. Режим работы детских садов столицы остается прежним.

По рекомендации Министерства образования, вузы страны перешли на дистанционное обучение уже на этой неделе.

Николай ВИКТОРОВ

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