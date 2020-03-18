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Россиян запретили вывозить из Европы

Россиян запретили вывозить из Европы
Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Сотни человек застряли в Черногории и других странах

Российским авиаперевозчикам не позволяют вывезти граждан из Черногории. Об этом сообщили в авиакомпании "Победа" в среду, 18 марта.

Из этой балканской страны планировалось забрать двумя рейсами около 400 человек. Однако правительство Черногории закрыло свое воздушное пространство из-за коронавируса и не пускает за россиянами самолеты.

"Почти все отели отказывают заселять наших граждан без справки об отсутствии коронавируса. Среди наших клиентов есть онкобольные", – рассказали агентству "Москва" в авиакомпании.

Аналогичные проблемы возникли и у других перевозчиков. Дипломаты пытаются разобраться в ситуации, но пока безуспешно. Как пояснил ТАСС источник, власти Черногории требуют предварительно представить сведения о каждом пассажире, а у авиакомпаний нет даже точных списков граждан, которые хотят вернуться домой в экстренном порядке. 

Трудности с возвращением возникли и у россиян, находящихся в Чехии, Венгрии, Австрии, Сербии, Испании, в том числе на Канарских островах, а также в Перу, Аргентине, Филиппинах, Индии и даже Азербайджане, сообщают в Ростуризме. Ведомство открыло горячую линию для консультаций туристов, оказавшихся сейчас за рубежом. 

Сотрудники посольства РФ на Филиппинах сами признают, что с эвакуацией граждан большие сложности. 16 марта там объявили, что страна закрывает границы до 12 апреля, иностранцам дали 72 часа, чтобы покинуть остров. Но спецрейсы отменяют без объяснения причин. Беда в том, что местные власти обещают содействовать, но обещаний не выполняют, говорится в общении дипмиссии в "Фейсбук".

Ранее в МИД РФ заявили, что переходят на круглосуточный режим работы, чтобы максимально эффективно содействовать организации эвакуации россиян. 

Николай ВИКТОРОВ

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