Российские туристы застряли за рубежом из-за COVID-19
Российские туристы оказались запертыми в разных странах мира после того, как их правительства объявили карантин на фоне пандемии вируса COVID-19 и массовой отмены авиасообщений. Наши граждане сообщают, что в сложившейся ситуации они обращаются за помощью в генконсульства, однако получить ее не могут.
Так, серьезные проблемы возникли у 11 российских путешественников в далеком Перу, где уже отменены авиаперелеты внутри страны, а ночью могут закрыться и сухопутные границы. При этом, как отмечают, наши туристы, застрявшие на юге этой Республики, местные власти не удосужились уведомить их о своих шагах.
"Мы узнали только уже в аэропорту Куско. Но на сайте авиакомпании нет ни слова об отменах. У нас сложный маршрут был: из Куско – в Лиму, оттуда – в Боготу, из Боготы – в Мюнхен, а 17 марта должны были из Мюнхена в Москву лететь. То есть, у нас летят к чертям все другие пересадки", – цитирует издание "Подъем" их рассказ.
Туристам дежурный консул предложил отправиться все же в Лиму, но туда и ехать долго, да и на автобус уже нет билетов.
"Мы не успеваем уехать. Они нам открытым текстом сказали, что никто нас содержать не будет", – пожаловались они.
Также странную помощь оказали российским гражданам в консульстве в Словении, которая закрыла авиасообщение еще 13 марта. Там всех желающих покинуть страну направляют почему-то в Австрию.
"Консульство никак не помогает, дает номер такси, которое "может быть" довезет до Вены или предлагает оставаться на 14 дней тут. Но Вена сегодня тоже закрыла аэропорт, мы в безвыходном положении", – приводит отчаянный крик соотечественников издание.
В подобном положении очутились россияне и во Франции, нде также отмнены регулярные авиарейсы, а чартеры отправляются не из Парижа. При этом дипмиссия РФ обещала оказать поддержку своим гражданам в эвакуации из Пятой Республики, но они ее пока не чувствуют.
Позже в понедельник, 16 марта, официальный представитель МИД России Мария Захарова признала наличие сложностей в отправке россиян на родину. В комментарии "Подъему" она обещала, что наши дипломаты будут круглосуточно работать над разрешением этой ситуации, заметив, что и у дипмиссий возникают проблемы из-за ограничений, предписанных местными властями.
"Понимая чрезвычайные обстоятельства, в которых оказались соотечественники, посольства работают практически в круглосуточном режиме", – сказала Захарова.
Надо признать, что еще хуже дела обстоят у украинцев. Заробитчане массово рванули из Европы домой, но погранслужбы Польши и самой Незалежной не справляются с огромным потоком людей. Более того, с 15 марта
на украинско-польской границе начиная приостановили работу сразу семь пунктов пропуска. В результате тысячи граждан Незалежной пытаются штурмом брать родные рубежи.
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