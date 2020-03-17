Вопрос о посещении ребенком дошкольного учреждения будут решать сами родители

Детские сады Москвы продолжать работать в обычном режиме и после 21 марта. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что в целях предотвращения распространения эпидемии коронавируса власти города приняли решение с 21 марта по 12 апреля закрыть все школы. Но для тех учащихся начальных классов, которым не с кем остаться дома, возможность посещать школу сохранится.

"По запросам родителей в 1-4 классах откроются дежурные группы численностью до 12 человек", – цитирует Ракову агентство "Москва".

Помещения школ будут регулярно дезинфицировать, а у детей перед занятиями – измерять температуру. Что касается дошкольных групп, то они будут функционировать как обычно, и родители сами смогут решать, оставить ребенка дома или отправить в садик, уточнила Ракова.

Ранее в Москве отменили все досуговые мероприятия, рассчитанные более чем на 50 участников, а также временно приостановили занятия по программе "Московское долголетие".