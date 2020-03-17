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Повторное заражение: миф об иммунитете против COVID-19 развеяли

Повторное заражение: миф об иммунитете против COVID-19 развеяли
Фото: Hao Yuan/Xinhua/www.globallookpress.com
продолжениеШпица осталась без работы из-за китайского вируса
Переболевшие коронавирусом могут заново подхватить инфекцию

Предположение о невозможности повторного заражения COVID-19 не совсем верно. Об этом заявил заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов. 

Иммунитет, который вырабатывается против коронавируса из Китая, не является пожизненным и стойким. Щелканов сравнил его с иммунитетом к привычному нам гриппу. По словам ученого, это свойственно всем вызывающим ОРВИ вирусам, пишет РИА "Новости".

Таким образом, подцепить инфекцию можно даже в случае успешного выздоровления. Однако профессор добавил: пока никаких доказательств того, что люди заболели COVID-19 повторно, нет. Этой же точки зрения придерживается и директор института медицинской паразитологии тропических и трансмиссивных заболеваний Александр Лукашев, который ранее и заявил об устойчивости иммунитета к вирусу.

Также Щелканов рассказал, когда в России появится вакцина от COVID-19, и спрогнозировал спад пандемии к лету.

Карина СИРАЗОВА

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