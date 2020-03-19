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Звезда "Дома-2" нашла виновных в "зомби-апокалипсисе"

Звезда "Дома-2" нашла виновных в "зомби-апокалипсисе"
Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya
продолжениеНазвана причина смерти россиянки с коронавирусом
Известная телеведущая считает, что масштабы трагедии из-за COVID-19 сильно преувеличены

Светская львица Виктория Боня сделала очередное заявление о коронавирусе, который унес жизни почти девяти тысяч человек по всему миру. В то время как власти большинства стран пытаются остановить распространение пандемии, бывшая участница "Дома-2" не поддается панике. Она считает, что коронавирус намеренно сделали объектом для спекуляций.

В описании к своему посту в "Инстаграм" телеведущая поместила высказывание блогера Глеба Корнилова. И отметила, что полностью с ним согласна, так как эти слова отражают ее мнение.

Корнилов написал, что эта эпидемия скорее информационная, а также сравнил инфекцию с обычным гриппом. По его мнению, коронавирус, "он же зомби-апокалипсис", выгоден, так как избавит крупные компании от всех финансовых обязательств и приведет к мировому кризису.

На пандемии успешно спекулируют, благодаря чему появилась возможность передела собственности во всем мире. Это выгодно и России, и Италии, и Китаю, считает блогер.

До этого Боня говорила о пользе коронавируса. Правда, не для властей, а для планеты: по мнению телеведущей, человечество погубило Землю, поэтому выросшее число смертей лишь поможет ей. Теперь звезда "Дома-2" поддержала Корнилова, отметив, что свою позицию она высказала. "Подписываюсь под каждым словом и отвечаю за каждую букву в этом слове!" – добавила Виктория.

На провокационное заявление телеведущей отреагировали подписчики. По их мнению, подобные высказывания не уместны в той ситуации, которая сложилась в мире: "Обычный грипп не приводит к пневмонии и не требует аппарата ИВЛ", "Когда пытаешься сойти за умную, несешь дезинформацию в массы и наносишь огромный вред обществу", "Никогда не думала, что Вы такая глупая, разочарована", "Как такое еще можно писать. Уже давно доказано, что сравнивать с гриппом его нельзя!". 

Некоторые же комментаторы согласились с телеведущей. "Уже ближе к сути! Я хоть погуляла от души, никого на улице нет, кайф", "Спасибо что хоть кто-то думает головой", "Самый адекватный ответ происходящему", – поделились они мнениями.

Ранее высказывание Виктории Бони осудил Гоген Солнцев. Шоумен считает, что звезда "Дома-2" таким образом лишь привлекает к себе внимание.

Карина СИРАЗОВА

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