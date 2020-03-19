У женщины был обнаружен ряд хронических заболеваний

Причиной смерти пожилой пациентки, госпитализированной в столичную больницу с коронавирусом, стал оторвавшийся тромб.

Медики подтверждают ранее поставленный диагноз – COVID-19, – однако смерть наступила из-за массивной двусторонней тромбоэмболии легочной артерии, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Главный патологоанатом Москвы, доктор медицинских наук, профессор Олег Зайратьянц заявил, что вскрытие не показало каких-либо изменений в легких пациентки.

Также медик подтвердил наличие у женщины ряда серьезных проблем со здоровьем, таких как хронические болезни сердца и сосудов, диабет.



