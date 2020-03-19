Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Названа причина смерти россиянки с коронавирусом

продолжениеЧто остановит пандемию: пророчество Нострадамуса расшифровали
У женщины был обнаружен ряд хронических заболеваний

Причиной смерти пожилой пациентки, госпитализированной в столичную больницу с коронавирусом, стал оторвавшийся тромб.

Медики подтверждают ранее поставленный диагноз – COVID-19, – однако смерть наступила из-за массивной двусторонней тромбоэмболии легочной артерии, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. 

Главный патологоанатом Москвы, доктор медицинских наук, профессор Олег Зайратьянц заявил, что вскрытие не показало каких-либо изменений в легких пациентки.

Также медик подтвердил наличие у женщины ряда серьезных проблем со здоровьем, таких как хронические болезни сердца и сосудов, диабет.


Александра АКСЕНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Путин едет на полуостров из-за Крымского моста

Глава государства отметит наградами строителей

Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России

Удары сыплются на отечественную валюту со всех сторон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей