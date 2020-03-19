Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Резкий скачок: число зараженных COVID-19 в России возросло

Резкий скачок: число зараженных COVID-19 в России возросло
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
продолжениеКрымский мост несет угрозу России из-за COVID-19
Число больных достигло 199 человек

В России за сутки 54 человека в 23 регионах страны подхватили коронавирус нового типа. Об этом рассказал оперативный штаб.

На 19 марта число зараженных возросло до 199 человек, передает ТАСС. В Москве медики подтвердили COVID-19 у 12 пациентов, в Подмосковье – пять. Также новые случаи заражения зафиксировали в Тульской области и Ставрапольском крае. 

При этом в России пока не было смертельных случаев. Женщина с коронавирусом, которая умерла 19 марта, скончалась не от инфекции, а от оторвавшегося тромба. 

Власти страны, однако, отмечают, что поводов для паники нет. Правительство делает все возможное, чтобы не допустить распространения китайского вируса. Так, во многих регионах, в том числе в Москве, ввели ограничительные меры: запрещены массовые мероприятия, школьники и студенты перешли на дистанционное обучение и каникулы, границы закрываются, а авиасообщение в Европу приостановили. 

Вспышка коронавируса случилась в китайской провинции Ухань в декабре 2019-го. По последним данным ВОЗ, число зараженных по всему миру превысило 200 тысяч человек. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Путин едет на полуостров из-за Крымского моста

Глава государства отметит наградами строителей

Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России

Удары сыплются на отечественную валюту со всех сторон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей