Число больных достигло 199 человек

В России за сутки 54 человека в 23 регионах страны подхватили коронавирус нового типа. Об этом рассказал оперативный штаб.

На 19 марта число зараженных возросло до 199 человек, передает ТАСС. В Москве медики подтвердили COVID-19 у 12 пациентов, в Подмосковье – пять. Также новые случаи заражения зафиксировали в Тульской области и Ставрапольском крае.

При этом в России пока не было смертельных случаев. Женщина с коронавирусом, которая умерла 19 марта, скончалась не от инфекции, а от оторвавшегося тромба.

Власти страны, однако, отмечают, что поводов для паники нет. Правительство делает все возможное, чтобы не допустить распространения китайского вируса. Так, во многих регионах, в том числе в Москве, ввели ограничительные меры: запрещены массовые мероприятия, школьники и студенты перешли на дистанционное обучение и каникулы, границы закрываются, а авиасообщение в Европу приостановили.

Вспышка коронавируса случилась в китайской провинции Ухань в декабре 2019-го. По последним данным ВОЗ, число зараженных по всему миру превысило 200 тысяч человек.