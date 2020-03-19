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Крымский мост несет угрозу России из-за COVID-19

Крымский мост несет угрозу России из-за COVID-19
Фото: most.life
Транспортный переход стал уязвимым местом в антивирусном барьере

Крымский мост является ахиллесовой пятой в защите России от пандемии COVID-19. Об этом заявил глава Республики Сергей Аксенов в ходе совещания, посвященного теме борьбы с распространением смертельной инфекции.

"Наша проблема с точки зрения противоэпидемиологической ситуации – это Крымский мост, потому что если в аэропорту и на границе мы можем организовать тотальную проверку, то на мосту, насколько я понимаю, нет. Это наша "ахиллесова пята" в этом плане", – цитирует "Интерфакс" Аксенова.

В свою очередь, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что при въезде на транспортный переход через Керченский пролив со стороны Краснодарского края проверяют лишь автобусы.

Отметим, ранее сегодня на встрече с президентом России Владимиром Путиным, который находится на полуострове с двухдневной рабочей поездкой, Аксенов рассказал, что в Республике не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Лидер страны призвал подготовиться к любому развитию событий, одновременно, власти держат ситуацию под контролем.

По последним данным оперштаба, в РФ COVID-19 обнаружен у 199 человек, география распространения смертельного вируса расширилась до 23 субъектов Федерации.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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