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Заложников коронавируса с Украины вернут домой за их счет

продолжениеВакцина от коронавируса появится позже обещанного срока
Власти Незалежной вместе с авиакомпаниями завысили цену обратного билета

Чтобы вызволить застрявших на чужбине из-за коронавирусной инфекции украинцев, правительство страны подготовило чартерные рейсы. Однако устроить своим гражданам бесплатный перелет властям не удалось. 

Пассажирам придется возвращаться на родину за свой счет. В Министерстве инфраструктуры Незалежной цены назвали доступными. В "Фейсбук" ведомства указано, что авиаперевозчики готовы доставить домой всех, кто еще не успел позаботиться об обратном билете.

Однако, по информации издания "Страна.ua", стоимость организованного возвращения оказалась гораздо выше перелета регулярным рейсом. В уведомлении министерства также отмечается, что пассажирам, чьи самолеты не поднялись в воздух из-за ситуации с вирусом COVID-19, компании должны вернуть деньги.

Ранее "Утро" рассказало, как на Украине спасаются от коронавируса. 

Ксения АНДРЕЕВА

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